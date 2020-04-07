В Минздраве опровергли информацию, что в выходные делают меньше тестов на COVID-19

Уменьшение количества выявленных больных не связано с уменьшением выполненных тестов

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Начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Минздрава Украины Роман Родына возразил, что уменьшение количества новых случаев инфицирования связано с тем, что в выходные делают меньше тестов. Об этом сообщает hromadske.

По словам Родыны, за сутки в Украине делают 1000-1200 тестов, так за сутки 6 апреля в протестовали 1409 людей с подозрением на коронавирус.

"Наши лаборатории в состоянии повышенной готовности, они работают… несколько лабораторий вообще работают круглосуточно. Нет, такого на самом деле не было (что в воскресенье делают меньше тестов, - ред.), есть график дежурств, и лаборатории работают в режиме 24/7", - сказал эпидемиолог.

В то же время Родына отметил, что сейчас налицо стабилизация показателей роста количества новых случаев коронавируса и даже "некоторые тенденции" к уменьшению.

"Если раньше мы регистрировали около 150-160 подтвержденных случаев, то сейчас мы регистрируем меньше - где-то 130-140. Мы видим, что рост заболеваемости стабилизировался и началась тенденция к уменьшению количества положительных тестов", - отметил он.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинские лаборатории могут тестировать до 30 тыс. подозрений COVID-19 на неделю.