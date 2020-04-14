В Минздраве опасаются вспышки коронавируса после празднования Пасхи

Виктор Ляшко Украинская правда

Ляшко призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

По его словам, Министерство здравоохранения общалось с Советом церквей, со всеми главами церквей о том, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений людей.

"Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались у храмов, и были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19", - отметил Ляшко.

Он добавил, что маркерная точка - это 24 апреля (как раз 5-7 день после Пасхи), дата, которая покажет ситуацию, есть ли в Украине всплеск после празднования.

Также Виктор Ляшко призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.

"Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей", - сказал он.

Ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается 17 апреля.

Напомним, в Офисе президента заявляли, что только 3% украинцев собираются посетить церковь на Пасху, а большинство поддерживает идею проведения богослужения в режиме онлайн.