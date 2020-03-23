live
Новости » Общество Читати новину українською

В Минздраве объяснили, в каких случаях экстренная медицинская помощь будет тестировать больных на коронавирус

Экстренная медицинской помощи будет делать тесты в исключительных случаях

Виктор Ляшко из открытых источников

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что "скорая" помощь будет делать анализ на COVID-19 только в случаях крайней необходимости. Об этом он заявил во время брифинга относительно ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции, который транслировал телеканал ZIK.

"Вчера у нас появилась информация о том, что тестирование экспресс-тестами будет проводиться бригадами экстренной медицинской помощи. Да, оно будет ими проводиться, но в исключительных случаях, когда они будут выезжать, в экстренных случаях оказания ургентной помощи больным. Экстренная медицинская помощь не должна использоваться и не будет использоваться по звонку на приезд для тестирований", - отметил Ляшко.

Он также подчеркнул, что экстренная медицинская помощь функционирует для других целей и ее вызовом не нужно злоупотреблять. 

"Обращайтесь за экстренной медицинской помощью только в случаях, только когда в этом нуждаетесь, поскольку, отвлекая экстренную медицинскую помощь, мы в это время можем не спасти кому-то жизнь именно там, где она была необходима", - констатировал Ляшко.

Напомним, также заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко распорядился проверить все смертельные случаи от пневмонии за последнее время на наличие коронавирусной инфекции

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Никаких чартеров, пусть там и сидят, - Лукашенко о белорусах за рубежом Из Хорватии эвакуировали 64 украинцев Для украинцев, которые до сих пор не эвакуированы из-за рубежа, следует создать горячую линию, – Качный В Египте возвращения домой ожидают свыше 6300 украинцев, – посол
Loading...

программы канала ZIK

В Украину доставили тесты на коронавирус | # Новости | 23.02.20
Владимир Кацман в эфире телеканала ZIK, 23.03.20
Народ против | Закрытые границы. Новые назначения. На пороге экономического кризиса | 19.03.20
Новые инфицирования. Чрезвычайная ситуация в стране | Детали недели | 21.03.20
Коллективный иммунитет. Новые случаи заболевания | Детали дня | 20.03.20
Вирусные каникулы. Чрезвычайная ситуация в областях | Ток-шоу