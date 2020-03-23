В Минздраве объяснили, в каких случаях экстренная медицинская помощь будет тестировать больных на коронавирус

Экстренная медицинской помощи будет делать тесты в исключительных случаях

Виктор Ляшко из открытых источников

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что "скорая" помощь будет делать анализ на COVID-19 только в случаях крайней необходимости. Об этом он заявил во время брифинга относительно ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции, который транслировал телеканал ZIK.

"Вчера у нас появилась информация о том, что тестирование экспресс-тестами будет проводиться бригадами экстренной медицинской помощи. Да, оно будет ими проводиться, но в исключительных случаях, когда они будут выезжать, в экстренных случаях оказания ургентной помощи больным. Экстренная медицинская помощь не должна использоваться и не будет использоваться по звонку на приезд для тестирований", - отметил Ляшко.

Он также подчеркнул, что экстренная медицинская помощь функционирует для других целей и ее вызовом не нужно злоупотреблять.

"Обращайтесь за экстренной медицинской помощью только в случаях, только когда в этом нуждаетесь, поскольку, отвлекая экстренную медицинскую помощь, мы в это время можем не спасти кому-то жизнь именно там, где она была необходима", - констатировал Ляшко.

Напомним, также заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко распорядился проверить все смертельные случаи от пневмонии за последнее время на наличие коронавирусной инфекции.