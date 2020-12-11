В Минздраве объяснили украинцам, чем опасны для здоровья газовые и перцовые баллончики
Отравление подобными веществами может вызвать светобоязнь, ожоги, боли во рту, груди и животе, нарушение дыхания и др.
В Министерстве здравоохранения рассказали о правилах использования газовых и перцовых баллончиков, а также о возможном вреде для здоровья. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
"Во Львовской и Николаевской областях школьники играли газовым и перечным баллончиками. В результате всего пострадало 12 детей. По информации ГУ "Львовский ОЛЦ Минздрава Украины", в пгт. Червоноград с диагнозом "токсическое действие неизвестного вещества" госпитализированы 5 детей. Они пострадали в результате распыления газового баллончика в помещении школы. Дети находятся на лечении, их состояние средней тяжести", - указано в сообщении.
Кроме того, в пгт. Первомайск 7 декабря ученик шестого класса в кабинете распылил баллончик "Перец", после чего семь школьников получили поражения дыхательных путей. Пострадавших госпитализировали с жалобами на раздражение в горле и боль в животе.
В Минздраве напомнили, что использование газовых баллончиков может серьезно навредить здоровью.
Так, отравление подобными веществами может вызвать:
- ощущение "песка" в глазах, светобоязнь;
- ожоги на губах, языке, других участках кожи;
- боль во рту, горле, груди или животе, которая усиливается при глотании и дыхании;
- повышенное слюноотделение, тошноту, рвоту (со специфическим запахом, остатками ядовитых веществ, кровью);
- нарушение дыхания (одышку, шумное дыхание, изменение тембра голоса, кашель);
- потливость, диарею, необычное поведение пострадавшего (возбуждение, бред);
- мышечные подергивания, судороги, головокружение;
- необычный цвет кожи (бледную, малиновую, синюшную).
Напомним, ранее в городе Червоноград Львовской области ученик 11-класса на уроке распылил газовый баллончик в помещении, в результате чего пять школьников попали в больницу.