В Минздраве объяснили украинцам, чем опасны для здоровья газовые и перцовые баллончики

Facebook/Центр общественного здоровья

Отравление подобными веществами может вызвать светобоязнь, ожоги, боли во рту, груди и животе, нарушение дыхания и др.

В Министерстве здравоохранения рассказали о правилах использования газовых и перцовых баллончиков, а также о возможном вреде для здоровья. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Во Львовской и Николаевской областях школьники играли газовым и перечным баллончиками. В результате всего пострадало 12 детей. По информации ГУ "Львовский ОЛЦ Минздрава Украины", в пгт. Червоноград с диагнозом "токсическое действие неизвестного вещества" госпитализированы 5 детей. Они пострадали в результате распыления газового баллончика в помещении школы. Дети находятся на лечении, их состояние средней тяжести", - указано в сообщении.

Кроме того, в пгт. Первомайск 7 декабря ученик шестого класса в кабинете распылил баллончик "Перец", после чего семь школьников получили поражения дыхательных путей. Пострадавших госпитализировали с жалобами на раздражение в горле и боль в животе.

В Минздраве напомнили, что использование газовых баллончиков может серьезно навредить здоровью.

Так, отравление подобными веществами может вызвать:

ощущение "песка" в глазах, светобоязнь;

ожоги на губах, языке, других участках кожи;

боль во рту, горле, груди или животе, которая усиливается при глотании и дыхании;

повышенное слюноотделение, тошноту, рвоту (со специфическим запахом, остатками ядовитых веществ, кровью);

нарушение дыхания (одышку, шумное дыхание, изменение тембра голоса, кашель);

потливость, диарею, необычное поведение пострадавшего (возбуждение, бред);

мышечные подергивания, судороги, головокружение;

необычный цвет кожи (бледную, малиновую, синюшную).

Напомним, ранее в городе Червоноград Львовской области ученик 11-класса на уроке распылил газовый баллончик в помещении, в результате чего пять школьников попали в больницу.