В Минздраве объяснили, следует ли ожидать всплеска заболеваемости COVID-19 после выборов

Максим Степанов МИНЗДРАВ

По словам Степанова, если провести выборы с соблюдением всех правил, то на примере ВНО, всплеска не будет

В Министерстве здравоохранения объяснили, следует ожидать всплеска заболеваемости коронавирусом COVID-19 после проведения местных выборов 25 октября. Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK во время включения сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Я хочу сказать, что, если это сделать с соблюдением тех правил, которые мы прописали, я уверен, что у нас будет все нормально. У нас есть пример – мы проводили сдачу ВНО летом, и тоже много было опасений, как это провести. То был тот случай, когда мы смогли, МОН полностью проконтролировало все рекомендации и выполнило все правила, которые дал Минздрав. И у нас не было ни одного всплеска среди наших детей, которые сдавали это ВНО. С соблюдением всех правил это возможно. То же самое может быть и с проведением выборов", - отметил министр.

Однако Степанов подчеркнул, что если просто наплевать на все правила и делать так, как всегда, то, конечно, может быть очередной массовый большой всплеск заболеваемости COVID-19.

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Напомним, недавно в ЦИК рассказали, как будут проходить 25 октября местные выборы в условиях карантина. В частности, избирателям необходимо иметь при себе личные ручки и защитные маски. Также ЦИК рекомендовала Кабмину во время подготовки к местным выборам создать условия на участках для дезинфекции рук при входе на участок и выходе и обеспечить наличие защитных масок или респираторов.