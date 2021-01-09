В Минздраве объяснили, почему супермаркетам нельзя продавать батарейки, презервативы и носки

Глава Минздрава Максим Степанов Укринформ

Такое ограничение должно уменьшить количество посетителей в магазинах

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в Украине во время локдауна запретили продавать ряд товаров в супермаркетах. Об этом он сообщил 9 января во время брифинга.

По словам Степанова, запрет на продажу отдельных товаров должен сократить количество покупателей в торговых залах и возможные контакты между ними.

"Если мы запрещаем реализацию определенных товаров в помещении магазина, то люди, которым они необходимы, заказывают их через интернет-магазин и не будут контактировать с другими людьми, подвергая опасности заразиться", — пояснил министр.

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В то же время глава Минздрава отметил, что некоторые товары, в частности, батарейки, можно будет купить в киосках, ведь там нет торговых залов и скопления посетителей.

Перед этим Максим Степанов рассказал, где жители Украины могут купить сигареты во время действия жесткого карантина.

Напомним, в пятницу, 8 января, в Украине начали действовать новые карантинные ограничения, которые коснутся сфер торговли и услуг общепита и проведения массовых и развлекательных мероприятий.

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