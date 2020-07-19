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В Минздраве объяснили, почему антибиотики не лечат простуду и грипп

Антимикробные препараты применяют только при бактериальной инфекции Фото из открытых источников

Антибиотики убивают бактерии, которые вызвали вирус, но не все из них умирают

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины заверили, что антибиотики не лечат грипп или простуду и дали рекомендации гражданам, как защитить себя. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

Как отмечается, 64 процента лиц считают, что простуду или грипп можно лечить антибиотиками. Однако, на самом деле антимикробные препараты применяют только при бактериальной инфекции. Кроме этого, антибиотики негативно влияют на человеческий организм. 

Причины, почему антибиотики неэффективны при лечении гриппа или ОРВИ:

  • антибиотики убивают бактерии, которые вызвали вирус, но не все из них умирают;
  • антибиотики убивают также полезные бактерии;
  • Бактерии защищаются, что позволяет им и дальше вызывать заболевания;
  • Бактерии способны передавать устойчивость к препаратам следующим поколениям, а инфицированные люди становятся переносчиками.

Центр общественного здоровья

В связи с этим в Минздраве посоветовали при заражении простудным заболеванием обратиться к врачу, который индивидуально сможет подобрать эффективный препарат. 

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"Пообщайтесь с врачом относительно вашего риска в отношении определенных инфекций, особенно если вы не вакцинированы или у вас ослаблена иммунная система. Дезинфицируйте царапины и раны, а также следите за хроническими заболеваниями, если они у вас есть. Не занимайтесь самолечением - принимайте антибиотики только по назначению врача", - призвали в Минздраве.

Напомним, по состоянию на утро утро воскресенья, 19 июля, в Украине 58 842 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, из них 1 485 – летальные, а еще 30 879 человек выздоровели. За сутки зафиксировали 731 новый случай, больше всего – во Львовской области. 

 

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