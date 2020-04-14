В Минздраве объяснили, на что будут потрачены средства Фонда борьбы с коронавирусом

Максим Степанов. Фото: oda.odessa.gov.ua

Фонд борьбы с коронавирусом составляет 64,7 миллиарда гривен

Средства Фонда борьбы с коронавирусом будут потрачены на дополнительные выплаты медицинским работникам, приобретение медицинского оборудования и предоставление одноразовой денежной помощи членам семей медицинских работников. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Вчера Верховной Радой были внесены изменения в государственный бюджет. Был создан Фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 миллиарда гривен. Куда пойдут средства этого Фонда: первое – это дополнительные выплаты медицинским работникам, повышение заработной платы до 300%, второе – это приобретение медицинского оборудования, прежде всего – аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты, лекарств, которые используются непосредственно в процессе лечения больных COVID-19, выплата гражданам Украины, которые потеряли работу из-за так называемого коронакризиса. Следующее – это предоставление одноразовой денежной помощи членам семей медицинских работников, которые погибли от COVID-19, и пополнение резервного фонда госбюджета, которым предлагается увеличить размер резервного фонда на 3 миллиарда гривен. Средства пойдут и на финансирование расходов местных бюджетов, в частности, на осуществление обсервации людей, которые приезжают из-за рубежа", - сказал Степанов.

Напомним, с начала пандемии коронавируса в Украине было инфицировано 594 медицинских работника.