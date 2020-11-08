В Минздраве объяснили, когда больной COVID-19 перестает заражать

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Такие люди перестают быть заразными при одном из двух условий

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пояснил, когда пациенты, у которых был подтвержденный диагноз COVID-19 перестают быть распространителями коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил во время брифинга 7 ноября.

По словам Степанова, такие пациенты перестают быть заразными при одном из двух условий.

"Одно условие – когда после 10 дней лечения методом ПЦР не определяются фрагменты РНК, то есть 10 дней прошло, сделали тест, и тест отрицательный", - пояснил Степанов.

Или же пациент перестает быть заразным после того, как у него исчезают клинические проявления ОРВИ в течение трех дней, считая с 10 дня заболевания.

"То есть болели 10 дней, потом три дня у вас нет клинических признаков, независимо от того, делали ли вы тест", – подчеркнул министр.

Напомним, накануне, 7 ноября, в Украине зафиксировали 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, еще 138 больных умерли в результате осложнений.