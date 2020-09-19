В Минздраве объяснили, как можно прервать самоизоляцию

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Завершить самоизоляцию можно на восьмой день

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что двухнедельную самоизоляцию можно завершить досрочно, через 8 дней. Однако для этого необходимо получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом он сообщил во время пресс-брифинга 19 сентября, который транслировал телеканал ZIK.

Так, если человек находится на самоизоляции в течение 14 дней, а после ее завершения, если нет симптомов вирусной болезни, он не должна сдавать тест на COVID-19. Однако, самоизоляцию можно завершить через 8 дней.

"На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание, чтобы прервать самоизоляцию. Почему на восьмой день? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде... Но человек делает это за собственные средства", - пояснил Максим Степанов.

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В то же время министр добавил, что ПЦР-тестирование проводится всем пациентам, которые были госпитализированы с диагнозом "пневмония".

К слову, по состоянию на утро 19 сентября в Украине 172 712 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 516 - умерли, а 76 754 пациентов выздоровели. За минувшие сутки болезнь обнаружили у 3 240 человек.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины расширил перечень лиц, которые освобождаются от самоизоляции при въезде в страну. В частности, в перечень попали лица, имеющие отрицательный результат тестирования на коронавирус в течение последних двух суток.