live
Новости » Общество Читати новину українською

В Минздраве объяснили, как досрочно прекратить самоизоляцию после новогодних путешествий

Фото из открытых источников

Тесты на COVID-19 для выхода из самоизоляции можно делать не во всех лабораториях

Досрочно прекратить режим самоизоляции людям, которые возвращаются в Украину после новогодних путешествий за рубежом, возможно при условии сдачи ПЦР-теста на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Фейсбук.

Отмечается, что для выхода из самоизоляции тест необходимо сделать в верифицированной лаборатории Украины. С соответствующим перечнем заведений можно ознакомиться на сайте ЦОЗ.

Другие же лаборатории, не имеющие доступа к системе, не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение "Дій вдома". При этом украинцам необходимо проверить ФИО и номер телефона, ведь программа должна быть оформлена на тот же номер, который отмечали в лаборатории.

После получения результата теста, лаборатория внесет эти данные самостоятельно. Далее информацию синхронизируют с сервисом "Дій вдома". Такая синхронизация происходит каждый час и без выходных.

Новости по теме: Кабмин планирует одобрить новые штрафы за нарушение самоизоляции

Напомним, недавно в Минздраве рассказали, как укрепить здоровье с первых дней нового года. Советы для поддержания иммунитета и здорового образа жизни читайте здесь.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Матери активиста Шабунина под дверь квартиры подложили самодельную взрывчатку Ограбили государство более чем на 650 тыс. гривен: На Закарпатье разоблачили коррупционную схему во главе с председателем ОТО В Ровенской области изъяли камни янтаря-сырца почти на 30 тыс. долларов Похищение юриста в Киеве: Правоохранители сообщили о подозрении Микитасю
Loading...

программы канала ZIK

Майдан. Дружба с Тимошенко и Ющенко | Евгений Червоненко | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Карьеру построил на
Павел Зибров о личной и жизни в независимой Украине / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Военная кухня | Анатолий Матиос | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Итоги года | Ток-шоу
Работа в офисе Президента и планы на будущее / Юлия Мендель / новогоднее интервью на телеканале ZIK