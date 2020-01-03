В Минздраве объяснили, как досрочно прекратить самоизоляцию после новогодних путешествий

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Тесты на COVID-19 для выхода из самоизоляции можно делать не во всех лабораториях

Досрочно прекратить режим самоизоляции людям, которые возвращаются в Украину после новогодних путешествий за рубежом, возможно при условии сдачи ПЦР-теста на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Фейсбук.

Отмечается, что для выхода из самоизоляции тест необходимо сделать в верифицированной лаборатории Украины. С соответствующим перечнем заведений можно ознакомиться на сайте ЦОЗ.

Другие же лаборатории, не имеющие доступа к системе, не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение "Дій вдома". При этом украинцам необходимо проверить ФИО и номер телефона, ведь программа должна быть оформлена на тот же номер, который отмечали в лаборатории.

После получения результата теста, лаборатория внесет эти данные самостоятельно. Далее информацию синхронизируют с сервисом "Дій вдома". Такая синхронизация происходит каждый час и без выходных.

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