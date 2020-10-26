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В Минздраве не знают точное количество выздоровевших от коронавируса в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Выздоровление определяется по клиническим симптомам, а не с помощью отрицательного ПЦР-теста

Министр здравоохранения Максим Степанов не получает всех цифр, по количеству лиц, которые выздоровели от коронавирус. Об этом Степанов заявил на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба офиса президента.

Минздрав еще весной внес изменения, согласно которым выздоровление пациента определяется по клиническим симптомам.

"На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики тех, кто заболел и кто выздоровел. Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел болезнь, так как многие люди переносят ее на самоизоляции", - сообщили в ОП.

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Напомним, за последние сутки зафиксировано 5426 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего проведено 3 053 927 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 1029 пациентов"

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