В Минздраве назвали условия для возврата денег за китайскую вакцину против COVID-19

Вакцина от компании Sinovac Biotech Deposit Photos

Сумма сделки составила 964 млн долларов

Госпредприятие "Медицинские закупки" получит деньги за заказанную китайскую вакцину против COVID-19 Sinovac, если она не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70% по результатам третьей фазы клинических испытаний. Об этом сообщил руководитель компании Арсен Жумадилов в комментарии LB.ua.

По словам Жумадилова, в указанных случаях средства вернут автоматически, а не через суд. Договор по закупке предусматривает эффективность препарата на уровне 70% на момент поставки. При этом речь идет о плацебо-контролируемом клиническом испытании, а пока есть результаты исследований только первых двух фаз.

Всего сумма сделки составляет 964 млн долларов, которые пойдут на 1 913 316 доз для 956 658 пациентов. В эту стоимость включена и доставка в Киев.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от коронавируса COVID-19. По его словам, это станет возможным благодаря поставкам китайской вакцины.