В Минздраве назвали процент людей, умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний

Большая доля украинцев умирает от инсульта

В Украине причиной 67% смертей населения есть сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга. Трансляцию вел телеканал ZIK.

По словам министра, большая доля людей умирает от инсульта. "Мы продолжаем говорить о таком направлении, как уменьшение заболеваемости на сердечно-сосудистые заболевания. А также оказание качественной, эффективной медицинской помощи. Очень важный аспект – это оказание медицинской помощи пациентам с инсультом, и это один из главных приоритетов государства. Потому что вообще от общего количества смертей, которые происходят в Украине, 67% – от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе большая доля людей с инсультом", – высказался чиновник.

В то же время Степанов рассказал о расширении программы "Доступные лекарства", которая содержит препараты для контроля артериального давления и уровня глюкозы в крови. Также в текущем году дополнительно включили препараты вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Такие лекарства пациенты получают в аптеках бесплатно или с минимальной доплатой по электронному рецепту от семейного врача.

Напомним, недавно Максим Степанов заявил, что в Украине на учете в учреждениях здравоохранения находится около 1 000 000 пациентов с онкологическими заболеваниями. По его словам, в 2019 году 35% всех случаев злокачественных новообразований были выявлены на 3-4 стадии заболевания.