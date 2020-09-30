В Минздраве назвали причину роста больных COVID-19

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

По словам санитарного врача, Минздрав начинает подготовку дополнительных мест в больницах для больных COVID-19

Причиной роста количества больных коронавирусом в Украине стало пренебрежение карантином и его правилами. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Рост заболеваемости коронавирусом - это показатель того, что мы стали пренебрегать противоэпидемическими нормами. Нельзя этого делать. Я буду это говорить до тех пор, пока у нас не стабилизируется ситуация с ростом заболеваемости", - сказал Ляшко.

По словам санитарного врача, Минздрав начинает подготовку дополнительных мест в больницах для больных COVID-19, поскольку Украина уверенно приближается к антирекорду по госпитализированным.

"В городе Киеве будет перепрофилироваться 500 коек академических институтов. Завтра это будет решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС. Мы также рассматривали, какую дополнительную больницу открывать для больных в Харькове", - добавил Ляшко.

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Напомним, по состоянию на утро 30 сентября в Украине лабораторно подтверждено 208 959 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 4 027 новых случаев, 2 110 пациентов выздоровели, а 64 человека умерли.