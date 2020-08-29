В Минздраве назвали правила работы детсадов во время карантина
Среди запретов - пребывание родителей в заведении и проведение публичных собраний
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о правилах, которые будут действовать в детских садах на период карантина. Об этом он сообщил на брифинге 29 августа.
По словам министра, детские сады должны соблюдать противоэпидемиологические меры. Однако, для детей они будут организованы в игровой форме. Также будут действовать ряд запретов.
"Запрещается использовать многоразовые тканевые полотенца и использование мягких игрушек, ковров с длинным ворсом. Заходить внутрь помещения в уличной обуви. Запрещается проведение массовых мероприятий и родительских собраний", - пояснил Степанов.
Кроме этого, на период карантина будут действовать ряд правил в отношении взрослых. Так, родителям будет запрещено заходить в здание детского учреждения. В связи с этим воспитатели будут принимать детей от родителей на территории учреждения, но за пределами здания.
Также перед началом смены работники детсадов должны проходить обязательный температурный скрининг. А на входе в заведение должны быть установлены спиртовые антисептики для дезинфекции рук.
Напомним, перед этим в Министерстве образования и науки Украины опубликовали рекомендации для проведения учебного процесса в школах на период пандемии коронавируса.