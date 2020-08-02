live
Новости » Общество Читати новину українською

В Минздраве назвали области, где больше всего умирают от COVID-19

Фото из открытых источников

Самый высокий уровень летальности зафиксировано в трех регионах

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщили, в каких областях Украины чаще всего умирают от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МЗ. 

Как отмечается, по состоянию на 2 августа самый высокий показатель летальности наблюдается в трех областях:

  • Кировоградская (5,1%),
  • Черкасская (3,9%),
  • Закарпатская (3,8%).

Кроме этого, сейчас общее количество зарегистрированных активных больных в Украине составляет 30 900. Больше всего – во Львовской (285,1 на 100 тыс. населения), Закарпатской (238) и Ивано-Франковской (218,5) областях.

Новости по теме: В Киеве шестой день подряд количество новых случаев коронавируса превышает 100

К слову, за прошедшие сутки зафиксировали 112 новых случая коронавируса, 235 пациентов выздоровели, однако 16 человек умерли в результате осложнений. Таким образом общее количество инфицированных в Украине превысило 72 тысячи случаев. 

Напомним, недавно правозащитники сообщили, что на оккупированном полуострове Крым занижают реальное количество больных коронавирусом. Отмечается, что обнародованная статистика распространения болезни не отражает данных о заражении в российской армии и правоохранительных органах, а также пациентов с позабольничной пневмонией.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Телескоп ESO VLT получил первый снимок планетной системы у звезды типа Солнца Первая в истории миссия на Марс: ОАЭ запустили космический зонд на Красную планету Астрофизикам удалось уточнить возраст Вселенной Исследование Вселенной: Астрономы открыли самую большую каменистую планету
Loading...

программы канала ZIK

Будут ли Минские переговоры? Наблюдательные советы. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Михаил Добкин | Ток-шоу
Процесс переговоров в ТКГ. Отдых
Ирина Верещук | Ток-шоу
Ситуация на востоке. Избирательный процесс. Нападения радикалов. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Карантинные зоны. Отпуска нардепов-2020. Начисление субсидии | Детали недели | 01.08.20