В Минздраве назвали области, где больше всего умирают от COVID-19
Самый высокий уровень летальности зафиксировано в трех регионах
В Центре общественного здоровья Минздрава сообщили, в каких областях Украины чаще всего умирают от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
Как отмечается, по состоянию на 2 августа самый высокий показатель летальности наблюдается в трех областях:
- Кировоградская (5,1%),
- Черкасская (3,9%),
- Закарпатская (3,8%).
Кроме этого, сейчас общее количество зарегистрированных активных больных в Украине составляет 30 900. Больше всего – во Львовской (285,1 на 100 тыс. населения), Закарпатской (238) и Ивано-Франковской (218,5) областях.
К слову, за прошедшие сутки зафиксировали 112 новых случая коронавируса, 235 пациентов выздоровели, однако 16 человек умерли в результате осложнений. Таким образом общее количество инфицированных в Украине превысило 72 тысячи случаев.
Напомним, недавно правозащитники сообщили, что на оккупированном полуострове Крым занижают реальное количество больных коронавирусом. Отмечается, что обнародованная статистика распространения болезни не отражает данных о заражении в российской армии и правоохранительных органах, а также пациентов с позабольничной пневмонией.