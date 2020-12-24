В Минздраве назвали места с самым высоким риском заражения COVID-19

Максим Степанов Фото из открытых источников

Наиболее опасными в ведомстве считают заведения общественного питания

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в кафе, барах и ресторанах люди больше всего рискуют заразиться коронавирусом, а потому запрет на работу заведений общественного питания в Украине на время локдауна с 8 по 24 января оправдан. Об этом он сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы знаем, как будет расти заболеваемость, какие факторы влияют на рост. Уместно было бы вообще не проводить празднования по ресторанам, риск инфицирования в заведениях общественного питания – самый высокий", – подчеркнул Степанов.

В то же время министр добавил, что план Минздрава относительно карантинных мероприятий всегда показывал свою эффективность. В частности, первый локдаун помог Украине избежать коллапса медицинской системы и снизить риски заражения.

"Мы также оставили декабрь рабочим. В январе мы заранее предупредили, что будем вводить жесткий карантин, чтобы сбить количество больных до минимума", — пояснил глава Минздрава.

Напомним, недавно правительство приняло решение о введении усиленного карантина в период с 8 по 24 января 2021 года. "Зимние каникулы" будут предусматривать запрет работы кафе, ресторанов, баров, ТРЦ и ряд других ограничений.