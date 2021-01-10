В Минздраве назвали количество украинцев, которых вакцинируют против COVID-19 за год

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Главный санитарный врач отметил, что вакцинация является добровольной

В Украине на все этапы вакцинации граждан против коронавирусной болезни COVID-19 уйдет около года. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

По словам Ляшко, за этот период планируется вакцинировать 23 миллиона украинцев. "Без пятого этапа у нас получается около 23 миллиона украинцев по две прививки. То есть с февраля 2021 года по 1 марта 2022 года мы обеспечим охват вакциной (указанного количества граждан), если все придут, чтобы сделать прививки", – сказал чиновник, добавив, что вакцинация является добровольной.

Кроме того, главный санитарный врач рассказал, что в Украине даже за большого количества доз вакцины нельзя сделать прививку сразу всех граждан, поскольку на это влияет и способность медицинской системы проводить вакцинацию. "Мы определили пять этапов вакцинации, в которых определены профессиональные или возрастные группы. В каждом из них есть два раунда: первая прививка и через 25 дней вторая. И две платформы: мобильные бригады и пункты вакцинации", – высказался Ляшко.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый контракт на поставку вакцины от COVID-19 был подписан только в конце декабря из-за "вспышки национального эгоизма" в мире. По его словам, все государства борются исключительно за себя и свой интерес.