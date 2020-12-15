В Минздраве назвали, кого из групп риска бесплатно провакцинируют от COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов Укринформ

Бесплатные прививки может получить примерно 21 миллион украинцев

В Украине несколько категорий граждан, которые относятся к группам риска, бесплатно провакцинируют от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

По словам Максима Степанова, Минздрав разработал четкий план вакцинации и определил группы людей, которым сделают прививки за средства государства. Всего бесплатно препарат получит примерно 21 миллион человек. В частности, речь идет о медработниках, учителях, сотрудниках полиции и тому подобное.

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"Мы считаем, что в первую очередь необходимо вакцинировать медработников, бойцов ООС, людей, находящихся в интернатах, домах для людей преклонного возраста, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, людей в возрасте от 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями", - подчеркнул министр.

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Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19 по программе Всемирной организации здравоохранения COVAX. По предварительной информации, в государство поступит восемь миллионов доз вакцины дополнительно к тем, которые запланировано закупить за бюджетные средства. Кроме этого, будут предоставлены шприцы для инъекций.