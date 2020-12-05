В Минздраве назвали категории граждан, которые первыми получат прививку от COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Первыми вакцину получат медики и люди из группы риска

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал категории граждан, которым в первую очередь проведут вакцинацию против коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил 5 декабря во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"У нас разработан четкий план, четкое понимание, кого в первую очередь мы должны начать вакцинировать", - подчеркнул министр.

В частности, первыми вакцину против COVID-19 получат медицинские работники и люди из группы риска.

"Это те люди, которые по сути сегодня стали живым щитом между нами и коронавирусной болезнью. Это люди старше 60 лет. Это люди, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания", - пояснил Максим Степанов и добавил, что очень важно начать вакцинировать именно эти категории граждан.

Напомним, накануне, 4 декабря, министр здравоохранения Украины подписал технические документы для получения Украиной вакцины от коронавируса COVID-19. В правительстве ожидают получить препарат в конце І квартала или начала II квартала 2021 года.