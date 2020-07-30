В Минздраве назвали главную причину роста количества больных Covid-19 на западе Украины
Максим Степанов считает, что всему виной церковные богослужения
Главной причиной роста количества больных Covid-19 на западе Украины, особенно в деревнях, являются богослужения. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании, передает пресс-служба Офиса президента.
По словам чиновника, такие результаты показали эпидемиологические расследования. Другой основной причиной роста заболеваемости является общественный транспорт, а также перемещение людей в связи с отдыхом. Однако, Степанов отметил, что большое количество людей болеет бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.
Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский, который председательствовал на совещании, заявил, что адаптивный карантин будет более действенным в случае подбора соответствующих мер контроля в отношении каждого населенного пункта. "Главное – максимальная локализация распространения инфекции", – резюмировал Зеленский.
Кроме того, на совещании присутствовал и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что в Украине фіналізується согласование сотрудничества с правоохранителями: они будут помогать внедрять эпидемиологический контроль за правилами адаптивного карантина.
Напомним, за последние сутки, 29 июля, в Украине зафиксировали новый антирекорд коронавирусной инфекции: медики зарегистрировали 1197 случаев Covid-19. Больше всего новых случаев болезни – в Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях.