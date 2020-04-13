В Минздраве назвали еще один препарат для лечения коронавируса

Максим Степанов. Фото: oda.odessa.gov.ua

Препарат будет введен в программу "Доступные лекарства"

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что препарат "Плаквенил", который может помогать при лечении коронавируса, будет введен в перечень медицинских средств, идущих по программе "Доступные лекарства". Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

Министр отметил, что на ближайшем заседании Кабмина в среду будет урегулирован вопрос по группе пациентов, болеющих ревматоидными заболеваниями, прежде всего, системной красной волчанкой, которые лечились препаратом "Плаквенил".

"После того, как в мире было объявлено о том, что он ("Плаквенил") может помогать при лечении коронавируса - он просто исчез из аптек. Мы нашли решение, он будет введен в перечень медицинских средств, которые идут по программе "Доступные лекарства" для того, чтобы он был в аптеках и был контролируемый оборот этих лекарств. Параллельно есть договоренность с производителем об обеспечении наших больных", - отметил он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вопрос повышенных выплат медикам за март почти урегулирован.