В Минздраве назвали две проблемы в массовой вакцинации против коронавируса

Global Look Press

Эксперт считает, что проблемы с прививкой вакциной будут у тех людей, которые уже переболели COVID-19

Массовая вакцинация против коронавируса в Украине будет осложнена жесткими правилами хранения вакцины и нежеланием многих украинцев делать прививки. Об этом заявил ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусом Сергей Дубров в эфире телеканала "Украина 24".

"Не раз говорили специалисты и журналисты, что данная вакцина требует правильных условий для хранения и транспортировки. Действительно это правда - минус 70 градусов, не более 4 раз можно вакцину вынимать, перекладывать из одного контейнера в другой. Поэтому должна быть тщательно продумана вся логистика, транспортировка как в страну, так и в лечебные учреждения, где будет проводиться прививка. Действительно, нарушение температурной цепочки может привести к неэффективности вакцинации", - сказал Дубров.

В то же время эксперт считает, что проблемы с прививкой вакциной будут у тех людей, которые уже переболели COVID-19.

"Зависит количество желающих сделать прививку от того, когда будет вакцина в Украине. Если она будет в конце первого квартала, то количество желающих будет достаточно большим. Если она будет осенью, то количество людей, желающих сделать прививку, мне кажется, будет меньше", - добавил Дубров.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине более 20 миллионов граждан нуждаются в прививке от коронавирусной болезни COVID-19. В то же время министр подчеркнул, что принудительно вакцинировать людей не нужно.