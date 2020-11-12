В Минздраве назвали, что осложняет ситуацию с коронавирусом в Украине

Грипп. Фото GettyImages/Global Images Ukraine

По словам Виктора Ляшко, в некоторых областях количество случаев ОРВИ превысило эпидемический порог

В некоторых областях количество случаев респираторных вирусных заболеваний превысило эпидемический порог, что осложняет общую ситуацию наряду с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"За прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболело почти 170 тыс. человек. Из них 30% - это дети до 17 лет. В большинстве регионов эпидпроцесс по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям находится на неэпидемических уровнях.

В то же время в Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасских областях уже зарегистрирован низкий уровень превышения эпидемического порога. Это свидетельствует о том, что кроме коронавирусной болезни ситуация осложняется и другими респираторными вирусными инфекциями", – рассказал Ляшко.

Кроме того, главный санврач напомнил клинические признаки гриппа:

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

боль в горле;

повышение температуры тела больше 38;

кашель.

Также отмечается, что Министерство здравоохранения закупило вакцину против гриппа, которую направили в регионы.

"Эта вакцина назначается прежде всего для иммунопрофилактики медицинских работников, оказывающих помощь больным с коронавирусной болезнью, а также работников экстренной медицинской помощи", – уточнил Виктор Ляшко.

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Напомним, в конце октября в Украине началась вакцинация населения от гриппа, в связи с этим в учреждения здравоохранения было поставлено более 600 тысяч доз вакцины.

Кроме того, ранее президенту Владимиру Зеленскому представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса, которая прошла доклинические испытания.