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В Минздраве исключили введение жесткого карантина в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Распространение болезни планируют сдерживать различными ограничительными мерами

Министр здравоохранения Максим Степанов исключил возможность введения жесткого карантина по всей территории Украины. Об этом глава Минздрава 9 октября сообщил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина

По словам Максима Степанова, на следующем заседании правительства будут разработаны ряд мер, которые введут в Украине в рамках карантина. В частности, новые ограничения будут касаться работы определенных заведений и проведения массовых мероприятий. 

В то же время министр подчеркнул, что жесткий карантин в стране вводить не будут "ни в коем случае". 

"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые предложим на следующем заседании правительства. Жесткого локдауна ни в коем случае не будет", - подчеркнул Максим Степанов. 

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Напомним, в течение последних дней в Украине существенно ухудшилась эпидемиологическая ситуация: количество больных коронавирусом возросло до более 5 тысяч в сутки, в то же время количество летальных исходов превысило сотню за такой же период. 

Так, 8 октября в Украине установили антирекорд по количеству больных коронавирусом -  5804 новых случаев болезни за сутки. 

А накануне было зафиксировано еще 5728 новых инфицированных, а число умерших возросло до 108 человек за сутки. 

В связи с этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал власти нескольких украинских городов срочно усилить карантин в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации. 

ZIK

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