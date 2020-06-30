В Минздраве допускают закрытие украинских курортов

Глава Минздрава Максим Степанов Укринформ

В некоторых областях возросло количество занятых пациентами с COVID-19 больничных коек

Кабинет министров Украины может ввести дополнительные ограничения относительно курортов. В частности, в Одессе. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала 1+1.

При этом он добавил, что в некоторых областях резко возросло количество занятых коек пациентами с COVID-19. В Закарпатье этот показатель составляет 71%, в Волынской области - 56%, до 50% - в Ровенской, Винницкой, Львовской областях и в Киеве.

"Поэтому мы не исключаем, что можем вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - заявил Степанов.

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Напомним, по состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине выявили 706 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.