live
Новости » Общество Читати новину українською

В Минздраве дали украинцам советы, как восстановиться после Нового года

Иллюстративное фото. dniprograd

Специалисты не советуют употреблять алкоголь в случае похмелья

Новогодние праздники должны запомниться весельем и приятным общением, а не головной болью и неприятными воспоминаниями. Поэтому в случае сложного восстановления после празднования, можно попытаться хотя бы минимизировать его негативное влияние. Об этом сообщила прессс-лужба Центра общественного здоровья в Фейсбук.

В частности, медики советуют обращать внимание на основные правила употребления алкоголя, в частности, не употреблять спиртные напитки в случае утреннего похмелья. Вместо этого лучше принять контрастный душ пить больше жидкости.

Кроме того, во время праздников не стоит переедать и быстро есть, а предпочтение стоит отдать свежим овощам и пить больше воды. Также надо стараться не смешивать сложные углеводы, жиры и белки. Стоит воздержаться от кремовых тортов, капкейков и пирожных.

В то же время для предотвращения отравления украинцев просят не употреблять продукты, в качестве которых не уверены. Обезопасить рацион помогут:

  • поддержание чистоты;
  • отделение сырых продуктов от готовых;
  • тщательное приготовление пищи;
  • хранение пищи при безопасной температуре;
  • использование безопасной воды и свежих продуктов.

Новости по теме: В Минздраве рассказали, как укрепить здоровье с первых дней нового года

Напомним, недавно в Минздраве заявили, что "свободный" сахар несет угрозу болезней, а также приводит к увеличению веса, поэтому обычные сладости стоит заменять. О том, что дарить на новогодние праздники вместо сладостей, читайте здесь.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Конфликт в Приднестровье: Санду заявила, что готова поехать в Россию Кулеба: Тема Крыма должна быть адской для России, и мы ее такой сделаем В РФ заявили, что разрабатывают лазерное оружие для борьбы с дронами Каждый хорошо понимает – на сегодня опасности от РФ нет, – Охрименко о заявлении президента относительно всеобщей мобилизации
Loading...

программы канала ZIK

Павел Зибров о личной и жизни в независимой Украине / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Украина встретила Новый год. Новации с 1 января. Катаклизмы 2020 | #Новости | 01.01.20
Карьеру построил на
Итоги года | Ток-шоу
Работа в офисе Президента и планы на будущее / Юлия Мендель / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Новые мировые реалии XXI века / Вадим Карасев / новогоднее интервью на телеканале ZIK