В Минздраве дали украинцам советы, как восстановиться после Нового года

Иллюстративное фото. dniprograd

Специалисты не советуют употреблять алкоголь в случае похмелья

Новогодние праздники должны запомниться весельем и приятным общением, а не головной болью и неприятными воспоминаниями. Поэтому в случае сложного восстановления после празднования, можно попытаться хотя бы минимизировать его негативное влияние. Об этом сообщила прессс-лужба Центра общественного здоровья в Фейсбук.

В частности, медики советуют обращать внимание на основные правила употребления алкоголя, в частности, не употреблять спиртные напитки в случае утреннего похмелья. Вместо этого лучше принять контрастный душ пить больше жидкости.

Кроме того, во время праздников не стоит переедать и быстро есть, а предпочтение стоит отдать свежим овощам и пить больше воды. Также надо стараться не смешивать сложные углеводы, жиры и белки. Стоит воздержаться от кремовых тортов, капкейков и пирожных.

В то же время для предотвращения отравления украинцев просят не употреблять продукты, в качестве которых не уверены. Обезопасить рацион помогут:

поддержание чистоты;

отделение сырых продуктов от готовых;

тщательное приготовление пищи;

хранение пищи при безопасной температуре;

использование безопасной воды и свежих продуктов.

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Напомним, недавно в Минздраве заявили, что "свободный" сахар несет угрозу болезней, а также приводит к увеличению веса, поэтому обычные сладости стоит заменять. О том, что дарить на новогодние праздники вместо сладостей, читайте здесь.