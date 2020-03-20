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В Минздраве дали советы журналистам, как писать о коронавирусе

Журналисты из открытых источников

В Минздраве не рекомендовали приписывать заболевание определенной стране или этничности

В Министерстве здравоохранения посоветовали журналистам называть коронавирусную инфекцию ее полным названием COVID-19 и писать "заболели" или "приобрели" вирус. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram.

В частности, в полный перечень вошли такие практические советы для медиа: употреблять словосочетание "люди, больные COVID-19", называть коронавирусную инфекцию ее полным названием COVID-19 и писать "заболели" или "приобрели" вирус, а также опираться на научные исследования и официальные заявления компетентных органов при подготовке своих материалов.

Вместе с тем в Минздраве не рекомендовали приписывать заболевания определенной стране или этничности, делать акцент на негативных последствиях болезни и называть больных "жертвами" или "пострадавшими".

МИНЗДРАВ

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Напомним, по состоянию на утро 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из них - летальные.

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