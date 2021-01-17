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В Минздраве дали советы, как сохранить социальную активность во время карантина

Фото из открытых источников

Украинцам советуют помнить о важности социальных связей и общаться онлайн

Несмотря на введенные карантинные ограничения в стране, украинцам советуют не терять социальной активности. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Фейсбук.

Отмечается, что введение карантинных ограничений, которые длятся с 8 по 24 января, совпадает с окончанием инкубационного периода коронавірусної болезни COVID-19 у людей, которые могли заразиться на праздники. Однако, чтобы не потерять социальную активность во время карантина, нужно:

  • организовать свое расписание (физические упражнения, личная гигиена, правильный рацион питания);
  • помнить о важности социальных связей (можно общаться онлайн с коллегами, друзьями и близкими);
  • контролировать свои переживания (в случае стресса можно заняться тем, что вас отвлекает).

В то же время для избежания болезни перед началом вакцинации в Украине в Минздраве советуют:

  • носить маску в общественных местах, которая закрывает нос и рот;
  • мыть руки около 40 секунд, а при отсутствии такой возможности использовать антисептики с содержанием спирта не менее 60%;
  • не касаться глаз, носа и рта грязными руками;
  • в случае болезни оставаться дома;
  • следить за своим здоровьем и немедленно обращаться к врачу в случае появления симптомов болезни и тому подобное.

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Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство не будет продлевать жесткий карантин после 24 января. По словам премьера, чиновники ожидают значительного роста больных.

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