В Минздраве анонсировали проверку цен на защитные маски от коронавируса

Виктор Ляшко Правительственный портал

Спекулянтов, которые зарабатывают на повышении цен, привлекут к ответственности

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что антимонопольный комитет проверит цены на средства индивидуальной защиты, которые используют для защиты от коронавируса для выявления спекулянтов.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

"Есть поручение премьер-министра антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекцией", - отметил он.

По его словам, спекулянты будут привлечены к ответственности.

Также он рассказал, что во время совещания с представителями Антимонопольного комитета было согласовано, что если такие факты будут установлены, то к нарушителям законодательства будут применяться санкции или взыскания.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.

На фоне этого МОЗ предоставило рекомендации предприятиям относительно необходимых мер в связи с распространением Covid-19.

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Кроме этого, отмечалось, что Украина из-за коронавируса может ввести учет приезжих из эпидемически опасных стран.