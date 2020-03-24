В Минюсте объяснили новый порядок выдачи больничных

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В министерстве ввели три основных правила на время карантина

В Министерстве юстиции на время карантина вводят особый порядок выдачи листков нетрудоспособности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“Друзья, обращаем внимание, что во время карантина действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности. В частности, если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня за все время отсутствия на работе по этой причине", - говорится в сообщении.

Кроме этого, пособие по временной нетрудоспособности за пребывания в больнице и самоизоляции под медицинским наблюдением, выплачивается Фондом социального страхования Украины застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления.

В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд оплачивает больничный лист, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней.

Впрочем, если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.

Ранее заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что благодаря карантину уровень заболеваемости гриппом пошел на спад.