В Минюсте назвали самые популярные детские имена в 2020 году

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Наиболее популярными стали Артем и София

Самыми популярными именами для новорожденных стали Артем и София. Об этом в Facebook сообщает Министерство юстиции Украины.

"Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2020 году, стали Артем и София. В большинстве регионов эти имена были наиболее распространенными в течение этого года", - отмечается в сообщении.

Также родители больше всего отдавали предпочтение таким мужским именам, как Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий.

Среди девичьих имен достаточно популярными оказались Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.

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Напомним, в Закарпатской области в мае новорожденного мальчика назвали "Зеленский".