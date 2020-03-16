В Минсоцполитики заявили, что выплаты пенсий и соцпомощи происходят по графику

Апостроф

Заместитель министра соцполитики заявил, что работники "Укрпочты" работают в обычном режиме

Выплаты пенсий и социальных пособий происходят по графику. Об этом во время брифинга представителей Кабинет министров Украины относительно мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, который транслировал телеканал ZIK, заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

"Хотим проинформировать, что на сегодня около 2/3 получателей пенсий и социальных пособий получают ее с помощью пересчета на банковские карты, поэтому для этих людей никаких изменений в механизмах и сроках получения соответствующих выплат не происходит. При этом почти треть получателей пенсий и социальных пособий, особенно маломобильных категорий, получает их через "Укрпочту", в частности, путем доставки непосредственно домой. Сейчас такие выплаты также осуществляются в соответствии с определенными графиками. Работники "Укрпочты" работают в обычном режиме", - сказал Музыченко.

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Напомним, ранее в "Укрпочте" рассказали, что будут работать в обычном режиме на период карантина, однако будут изменены некоторые профилактические правила в обслуживании клиентов.

Отметим, что в Украине по состоянию на 9:30 утра 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.