В Минсоцполитики разрабатывают механизм выплат, который позволит избегать скоплений людей

Министр пообещала работать с каждым пенсионером

В настоящее время Министерство социальной политики разрабатывает проект "Помощь пожилому человеку", который позволит получать пенсию пожилым людям на банковскую карточку. Об этом на брифинге по усилению социальной защиты населения, который транслировал телеканал ZIK, рассказала министр соцполитики Украины Марина Лазебная.

"Мы сегодня разрабатываем такой механизм. Мы знаем о том, что сегодня наши пенсионеры – они традиционно любят ходить на почту, получать деньги на почте, они там общаются с людьми, но сегодня такая ситуация сложилась, и мы имеем такой вызов, что сегодня надо обезопасить и защитить людей. Поэтому мы сегодня готовим решение о том, чтобы максимально помочь пенсионерам освоить и перевести их на банковскую систему.

Мы хотим предложить проект, который будет называться "Помощь пожилому человеку", для того, чтобы они могли получать пенсию на банковскую карточку, они могли оплатить этой банковской карточкой онлайн-услуги, они могли заказать продукты питания, лекарства и тому подобное. И мы будем работать, я вам обещаю, с каждым пенсионером, теми, кто сегодня в такой программе не привлечен", - рассказала Лазебная.

Напомним, ранее глава Минздрава Илья Емец заявил, что Украина входит в новую фазу борьбы с коронавирусом.