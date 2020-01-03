В Минсоцполитики рассказали, кому с понедельника повысят пенсию

Министр социальной политики Марина Лазебная Фото из открытых источников

Пенсионные выплаты повысят в среднем на 350 гривен

В Украине с 4 января состоится повышение выплат пенсионерам, однако оно коснется не всех людей пенсионного возраста. Кого ждет повышение пенсий, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".

Отмечается, что повышение выплат коснется пенсионеров старше 65 лет, которые имеют полный стаж.

"У нас в январе повышается наименьшая пенсионная выплата для людей, которым исполнилось 65 лет, но которые имеют полный стаж. Полный стаж для женщины определено 30 лет, а для мужчины - 35. Вот для этих людей минимальная пенсионная выплата повышается. Например, есть человек с такими параметрами, у него 2000 гривен, то он будет повышен на 400 гривен. Это будет 2 400. У кого 2100, то, значит, на 300", — пояснила министр.

По словам Лазебной, повышение пенсий коснется 2,2 млн украинцев, а в среднем выплаты увеличат на 350-360 грн.

Напомним, недавно украинцы рассказали, какой размер пенсий хотели бы получать. Желаемая пенсия превысила октябрьский показатель среднего уровня пенсии в Украине в три раза.