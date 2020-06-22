В Минсоцполитике рассказали о системе автоматического начисления пенсии
С начала работы сервиса анкеты-заявления подали 356 человек
В Пенсионном фонде Украины разработали сервис автоматического начисления пенсии после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
"Услуга будет предоставляться средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заблаговременно поданных будущими пенсионерами", - говорится в сообщении.
В министерстве объяснили, чтобы воспользоваться этой опцией необходимо заполнить атрибуты анкеты-заявления, приложить сканированные копии документов, подписать анкету-заявление КЭП и отправить его в территориальный орган Пенсионного фонда.
Отмечается, что с начала работы сервиса автоматического назначения пенсии анкеты-заявления подали 356 будущих пенсионеров.
Вместе с тем, в министерстве обещают, что в ближайшее время услуга будет доступна и пользователям веб-портала Пенсионного фонда, которые не имеют КЭП. Пенсионеры смогут предоставить все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).
Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, что украинцам будут ежегодно проводить индексацию пенсий и социальных выплат.