В Минобразования рассказали, как будут работать школьные столовые в новом учебном году

Школьная столовая. Фото: depo.ua

Дети будут питаться по графику и на расстоянии

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, что в период карантина не разрешается питание по типу "шведского стола" и с самообслуживанием в учебных заведениях. Об этом говорится в сообщении МОН, передают "Украинские Новости".

Согласно сообщению, учебное заведение должно иметь график питания, расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 м, а за столом должно быть не более чем четыре человека.

В свою очередь, работники пищевого блока будут работать в защитных масках и одноразовых перчатках, а работники, которые выдают блюда или осуществляют расчет, дополнительно будут иметь защитные очки или щиток.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что медицинские осмотры перед учебным годом будут проводиться только для детей первого класса.