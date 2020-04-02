В Минобразования опровергли информацию об отмене ВНО из-за пандемии

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В министерстве подчеркнули, что отмена ВНО - является недопустимым

Министерство образования и науки Украины опровергло информацию о якобы продолжении общенационального карантина до 15 мая 2020 года и отмены ВНО. Об этом сообщила пресс-служба министерства в Facebook.

"Информация о якобы продолжении общенационального карантина до 15 мая 2020 года и отмене ВНО - фейк. Сейчас она активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на Фейсбук-страницу МОН. Однако эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в 2020 году поступление в вузы будет проходить по результатам внешнего независимого оценивания, поэтому отмена ВНО - является недопустимым.

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Напомним, ранее в. и. о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий заявила, что нынешнее внешнее независимое оценивание будет проведено, а вот государственную итоговую аттестацию для четвертого и девятого классов отменят.