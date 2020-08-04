В Минобразования назвали даты начала обучения в вузах

Сергей Шкарлет Lb.ua

Обучение в вузах будет начинаться согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС

Обучение в высших учебных заведениях начнется с 1 сентября для старших курсов и с 15 сентября - для первокурсников бакалавриата и магистратуры. Об этом во время заседания Союза ректоров высших учебных заведений Украины заявил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает "Укринформ".

"Образовательный процесс начинается с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября рекомендовано начинать для тех, кто поступил на первый курс, и для магистратуры. Но заведение высшего образования может принять (решение о начале учебного процесса — ред.) с любой (даты — ред.), это есть", - сказал Шкарлет.

По словам министра, обучение в вузах будет начинаться согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, согласно распределению областей на 4 зоны.

Он также сообщил, что сейчас выпускники создали около 90 тысяч электронных кабинетов для поступления на бакалавриат и примерно 20 тысяч электронных кабинетов для поступления в магистратуру.

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Напомним, с 1 сентября школы будут работать исходя из того, в какой зоне заболеваемости будет регион: "зеленой", "желтой", "оранжевой" или "красной". Правительство планирует, что учебный год начнется в соответствии с одним из трех сценариев. В "красной" зоне образовательный процесс будет запрещен.