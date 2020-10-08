В Минобороны заявили, что Британия обеспечит ВМС Украины новейшим вооружением

Андрей Таран Фото из открытых источников

Отдельные виды военной продукции начнут производиться в Украине

В рамках подписанного меморандума между Украиной и Великобританией последняя предоставит Военно-морским силам Украины современные образцы военной техники и новейшее высокоточное вооружение. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба Министерства.

В частности, отдельные виды военной продукции начнут производиться в Украине, в то же время начнется строительство объектов базирования ВМС Украины.

"Реализация этих проектов позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, совместимость отечественных ВМС с военно-морским компонентом государств-членов НАТО. Кроме того, рассчитываем, что это станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины и позволит привлечь в нашу экономику современные технологии", - сказал Таран.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Великобритания подпишут Меморандум о развитии Военно-морского флота на 1,25 млрд фунтов стерлингов (1,4 млрд евро).