В Минобороны анонсировали следующий этап оборонной реформы

Андрей Таран Фото из открытых источников

По словам министра, внедрение новых стандартов планируется завершить к 2022 году

Следующим этапом оборонной реформы станет перевод управленческих процессов и основ функционирования Вооруженных Сил на новые стандарты. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

По словам министра, внедрение новых стандартов планируется завершить к 2022 году. А общая цель требует подготовки специалистов, способных действовать в соответствии с ее положениями.

Он подчеркнул, что в ВСУ должен быть введен "новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах", а также произойти изменение военной культуры.

Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов заявил, что реформа Службы безопасности Украина должна обновить и усовершенствовать спецслужбу, а не уничтожить ее и ослабить национальную безопасность.