В Минобороны анонсировали следующий этап оборонной реформы
По словам министра, внедрение новых стандартов планируется завершить к 2022 году
Следующим этапом оборонной реформы станет перевод управленческих процессов и основ функционирования Вооруженных Сил на новые стандарты. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.
По словам министра, внедрение новых стандартов планируется завершить к 2022 году. А общая цель требует подготовки специалистов, способных действовать в соответствии с ее положениями.
Он подчеркнул, что в ВСУ должен быть введен "новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах", а также произойти изменение военной культуры.
Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов заявил, что реформа Службы безопасности Украина должна обновить и усовершенствовать спецслужбу, а не уничтожить ее и ослабить национальную безопасность.