В Минкульте выступили против продления жесткого карантина в Украине после 24 января

Александр Ткаченко telekritika.ua

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов предложил продлить жесткий карантин в Украине после 24 января

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выступил против продления жесткого карантина после 24 января. Об этом он сообщил на своем канале в Telegram.

"Жесткий карантин начался всего пять дней назад. А Максим Степанов уже выступил с заявлением продлить локдаун в Украине после 24 января. Перед тем, как принимать такие решения, хочу спросить у коллеги: "Не рановато ли делать такие выводы?" - написал Ткаченко и добавил:

"Хотелось бы увидеть конкретные факты, которые являются основанием для этого. Иначе это станет разрушительным ударом как по сфере культуры и креативным индустриям, которые, я подчеркиваю, строго соблюдают требования карантинных ограничений, так и в целом по всему малому и среднему бизнесу. Если такая дискуссия возникнет на уровне правительства, в таком случае МКИП ее не поддержит", - добавил министр культуры.

Новости по теме: Степанов объяснил, почему во время карантина не запретили продажу алкоголя

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что усиленный карантин следует продлить после 24 января.