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В Минкульте рассказали, когда в Украине могут открыться кафе и кинотеатры

Фото из открытых источников

Учреждения сферы культуры смогут работать с соблюдением правил карантина

В Украине учреждения сферы культуры смогут возобновить работу после возвращения страны к адаптивному карантину. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

По словам Ткаченко, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал возобновление работы соответствующих заведений в зависимости от статистики коронавируса. "Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать. Конечно с соблюдением всех правил карантина. И глядя на статистику заболеваемости в стране", – написал чиновник.

Также министр добавил, что вопрос продления карантина будет решаться в течение весны. "Однако, в любом случае ограничения будут постоянными, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность", – резюмировал Ткаченко.

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Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство не будет продлевать жесткий карантин после 24 января. По словам премьера, чиновники ожидают значительного роста больных.

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