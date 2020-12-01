В Мининфраструктуры объяснили, как будет работать транспорт во время локдауна

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий Фото из открытых источников

Могут быть введены отдельные ограничения, однако пока такую возможность в правительстве не обсуждали

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что во время консультаций относительно введения локдауна вопрос ограничения транспорта не обсуждался. Об этом сообщает ТСН.

"Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения на функционирование различных отраслей, транспорт оставался работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим", - подчеркнул Криклий.

В то же время министр добавил, что планируется разрешить работу на карантине всем видам транспорта: городской, внутриобластной, железнодорожный и междугородние перевозки. Однако, международное авиасообщение будет работать с учетом ситуации за рубежом.

По словам Криклия, отдельные случаи ограничения возможны, однако они пока не рассматривались. Сейчас в правительстве продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет.

Также чиновник отметил, что в вопросе транспорта нужно "исходить из рационального подхода".

"Условно, если не надо ехать на работу, потому что карантин, или в торговый центр, потому что он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше. Поэтому люди будут передвигаться преимущественно по бизнес-потребностям", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что в Украине в случае введения локдауна общественный транспорт продолжит работать, поскольку риск заразиться коронавирусом там "очень-очень низкий".