В Мининфраструктуры спрогнозировали, когда произойдет возобновление авиасообщения с ЕС

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На уровень 2019 года авиаперевозки выйдут только в 2023 году

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что Европа может возобновить авиасообщение с Украиной уже в 2021 году. Об этом он рассказал в эфире "24 канала".

"По состоянию на конец 2020 года мы выходим на восстановление уровня перевозок примерно на 28% по сравнению с 2019 годом. В следующем (году, - ред.) восстановится половина перелетов", – отметил Криклий.

Он также уточнил, что, по предварительным прогнозам, только на 2023 год перевозки выйдут на уровень 2019 года, однако сейчас все зависит от ситуации с пандемией.

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В Мининфраструктуры прогнозируют, что уже в первом квартале 2021 года Европа может полностью возобновить перелеты для украинцев.

"Мы ожидаем, что тогда будет первое историческое безвизовое событие", – сказал Криклий и добавил, что это позволит нашим перевозчикам летать в любую страну ЕС без ограничений и двусторонних соглашений.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина не будет закрывать авиасообщение с Великобританией из-за появления там нового опасного штамма коронавируса.