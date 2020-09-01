В Мининфраструктуры анонсировали единый билет для поездов и метро

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий Фото из открытых источников

Приобрести такой билет можно будет на транспортном портале электронных услуг

В сентябре этого года можно будет приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего направления и метро в Киеве. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

В частности, приобрести такой билет можно будет на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.

По словам министра, сейчас ведутся работы по подключению к системе перевозчиков: украинской авиакомпании SkyUp и автобусного перевозчика Gunsel.

"В дальнейшем пассажир сможет купить единый билет на 4 вида транспорта или, например, метро и поезд, или же на поезд и самолет", - написал Криклий.

Напомним, ранее Владислав Криклий рассказал, как пассажиры могут сэкономить на билетах на межрегиональный скоростной поезд "Интерсити". Так, если пассажир покупает билет за 90-30 дней до даты отправления поезда, то он получает возможность сэкономить до 40 процентов на его стоимости. Если покупка состоялась за 24-15 суток, то путешествующий может сэкономить 10 процентов от его полной стоимости.