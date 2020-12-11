В Минфине рассказали, почему отложили повышение "минималки" до 6,5 тысяч

Сергей Марченко Минфин

По словам министра, с точки зрения экономики, умеренное влияние повышения "минималки" является сбалансированным

Правительство отсрочило повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. гривен за оговорки в отношении потенциальных "инфляционных опасностей". Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Укринформу".

"Изменения минимальной зарплаты связаны со многими "смежными" факторами, которые влияют на социально-экономическую ситуацию. Мы просчитали возможность повысить этот показатель до 6000 гривен с начала года и до 6500 – с 1 июля.

Но в процессе переговоров с международными партнерами прозвучали предостережения относительно потенциальных инфляционных опасностей". Отсюда - пожелание "подстраховаться", перенеся нововведение на конец года. Ведь речь идет не только о влиянии на государственный, но и на местные бюджеты", - сказал Марченко.

По словам министра, с точки зрения экономики, умеренное влияние повышения "минималки" является сбалансированным, учитывая расходы и поступления.

В то же время чиновник отметил, что окончательное решение по повышению примут в середине следующего года.

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Напомним, ранее Сергей Марченко заявил, что в Украине повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. гривен перенесут с июля на декабрь 2021 года.