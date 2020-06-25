В Минэкономике заявили об окончании роста безработицы

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко Фото: пресс-служба Кабмина

От начала пандемии удалось трудоустроить 156 тысяч человек

В течение последних двух недель количество безработных не увеличивается. Об этом заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко, пишет Корреспондент.

"Последние две недели мы видим, что количество безработных не увеличивается. Программы, инициированные правительством, действительно работают и показывают результат. Так, с периода начала коронавируса, то есть с середины марта уже трудоустроено только через фонды занятости, не говоря про такие государственные компании, как Укравтодор, Укрпочта - более 150 тысяч человек. Еще 200 тысяч рабочих мест удалось сохранить благодаря программе по частичной безработице", - сказал Петрашко.

Министр утверждаю, что от начала пандемии удалось трудоустроить 156 тысяч человек через фонды занятости, а более 215 тысяч работников получают финансовую помощь от своих предприятий по программе по частичной безработице.

Всего, по состоянию на 24 июня, в центры занятости поданы 136,5 тысяч пакетов документов (из них свыше 114 тысяч - от ФОПов, которые являются застрахованными лицами).

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время пресс-конференции заявил, что ситуация с безработицей сложная, поскольку в стране зарегистрировано более полумиллиона безработных.