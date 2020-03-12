В МИД заявили о наличии пяти случаев заражения коронавирусом среди украинцев за рубежом

Большинство больных коронавирусом украинцев находится в Японии

За рубежом коронавирусом заразились пятеро граждан Украины.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

"У нас есть 5 инфицированных граждан Украины за рубежом, которые больны коронавирусом. По состоянию на сейчас нам известно об одном гражданине в Италии", - отметил Кулеба.

Он добавил, что еще четверо украинцев находятся в Японии, однако их выписали из больницы.

"То есть их жизни ничего не угрожает", - пояснил министр.

В целом большинство больных коронавирусом украинцев находится в Японии.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украину вернулись двое граждан с лайнера Grand Princess, который был изолирован из-за коронавируса.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Ограничения предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

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Тем временем в Греции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса.